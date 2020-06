FLÓRIDA: Município tem 25 notificações e 8 casos confirmados de Covid-19

A Secretaria Municipal de Saúde de Flórida Paulista divulgou nesta terça-feira (2), mais uma atualização do cenário do Covid-19 no município.

Segundo a pasta, Flórida Paulista atingiu os oito pacientes confirmados com a doença e cinco deles já estão curados, restando apenas três em tratamento sendo que estes estão em bom estado de saúde.

Os pacientes que estão em tratamento são uma idosa de 96 anos, uma jovem de 29 anos e uma mulher que atua em uma unidade de saúde do município e que tem 51 anos de idade.

Todas estão cumprindo o período de quarentena e sendo monitorados pelas equipes de saúde.



DEMAIS CASOS

A Secretaria Municipal de Saúde revelou ainda que entre os pacientes, houveram 25 notificações, sendo que 17 foram descartados, 5 já estão recuperados e que três encontram-se em recuperação. Nenhum paciente está atualmente sob suspeita da doença.

O município não registra nenhum óbito por Covid-19 e segue cumprindo todos os protocolos de prevenção e combate à doença.