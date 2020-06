Motorista e animais morrem em acidente com caminhão que transportava gado

Na manhã desta segunda-feira, dia 1º, mais um grave acidente aconteceu na estrada que liga o distrito de São Roque da Fartura a Vargem Grande do Sul. Um caminhão que transportava 20 cabeças de gado tombou na altura do quilômetro 21 da rodovia, a SP-215.



Segundo o informado, o caminhão seguia no sentido São Roque-Vargem, quando o seu condutor de 69 anos, que seria morador de Casa Branca, perdeu o controle da direção, atingindo um barranco. O veículo tombou e invadiu uma propriedade rural às margens da rodovia.



O motorista ficou preso às ferragens. Uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionada, mas ele não resistiu aos ferimentos e morreu. Muitos animais também morreram na hora.