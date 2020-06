Motorista embriagado bate carro em prédio da Receita Federal

Um homem (a idade não foi informada) foi levado para a delegacia depois de bater o carro que dirigia no prédio da receita Federal no centro de Tupã. O caso aconteceu por volta das 2 horas da madrugada deste domingo (31), na Rua Coroados com Tamoios.

Segundo a Polícia Militar, que atendeu a ocorrência, testemunhas relataram que o veículo Civic transitava pela Avenida Tamoios e ao tentar realizar a conversão para seguir pela Rua Coroados, por estar em alta velocidade perdeu o controle se chocando com prédio da Receita Federal.

Logo após o acidente o condutor deixou o local rapidamente, mas acabou sendo encontrado pelos policiais próximo ao local da batida.

O condutor apresentava sinais claros de embriaguez, mas por ter algumas lesões pelo corpo foi encaminhado ao Pronto Socorro da Santa Casa para receber atendimento médico.

A ocorrência foi apresentada na Central de Policia Judiciária pela Polícia Militar como acidente de trânsito e embriaguez ao volante.