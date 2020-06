FLÓRIDA: PM prende três indivíduos e apreende droga

Outros dois envolvidos foram ouvidos e liberados

Durante patrulhamento de rotina em Flórida Paulista, a Polícia Militar flagrou cinco indivíduos, entre eles quatro adultos e um menor de idade quando fracionavam drogas e aprendeu além de uma quantidade considerável de maconha, balança de precisão, faca, celulares e outros objetos utilizados pelos mesmos.

Segundo consta no boletim de ocorrência apresentado pela Polícia Militar no Plantão Permanente de Polícia, por volta das 21h35 desta terça-feira (2), os policiais militares estavam em patrulhamento pela Rua Carlos Burjato, imediações do Centro de Saúde, quando avistaram o primeiro indivíduo se aproximando de uma moto estacionada em frente a uma residência.

Ele foi abordado e em suas vestes foi localizada uma porção de maconha.

Diante das evidências, os policiais adentraram o imóvel e localizaram na sala o morador (21 anos de idade), na companhia de outros dois indivíduos de 18 anos e de um menor de idade.

Realizada a vistoria no local, os policiais encontraram em poder do proprietário do imóvel, o jovem de 21 anos de idade, um pequeno tablete de maconha e sob o colchão de seu quarto, mais duas porções semelhantes da droga e ainda sete porções similares escondidas atrás do televisor juntamente com uma balança de precisão.

O proprietário da casa informou aos policiais que havia cedido sua residência para que o amigo (um dos indivíduos de 18 anos) fracionasse um tijolo de maconha fazendo o uso de duas facas, uma tábua de cortar carnes e uma tesoura cedidas por ele, bem como que a balança havia sido buscada momentos antes da abordagem com o uso de uma moto.



O outro indivíduo de 18 anos e o menor, disseram aos policiais que haviam ido até a residência para fazer o uso de entorpecentes.

Diante dos fatos, todos os cinco abordados foram conduzidos para o Plantão Permanente de Polícia de Adamantina com o apoio do Conselho Tutelar, viatura de Comando de Grupo Patrulha, Força Tática e apoio da viatura de radio patrulhamento de Pacaembu, onde a delegada plantonista após tomar ciência dos fatos, deliberou pela prisão do proprietário do imóvel juntamente com os dois jovens de 18 anos em flagrante pelos crimes de tráfico e associação ao tráfico de entorpecentes.

Já o quarto maior que tem 19 anos e o menor, foram ouvidos, qualificados como testemunhas e liberados em seguida. Eles vão responder ao processo em liberdade.

A motocicleta utilizada para buscar a balança foi apreendida juntamente com 281.62 gramas de maconha, celulares e os objetos utilizados para fracionar as drogas.



Os indiciados permanecem detidos na Cadeia Pública de Adamantina e uma audiência de custódia que será realizada ainda nesta quarta-feira, vai determinar se os mesmos serão colocados em liberdade ou se devem ser encaminhados para uma unidade prisional da região.