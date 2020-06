Homem é resgatado após ser soterrado enquanto trabalhava em loteamento

De acordo com a Polícia Militar, funcionários abriram uma vala para encanamento da rede de esgoto de aproximadamente quatro metros de altura

Enquanto a vítima trabalhava no interior da vala, houve o deslizamento de terra. Ao perceber que o trabalhador havia sido soterrado, colegas de serviço começaram a retirar a terra com as mãos e conseguiram liberar a cabeça dele.