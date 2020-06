Homem sofre acidente e fica quase 12 horas preso nas ferragens do veículo

Um acidente deixou por quase 12 horas o motorista de veículo preso entre as ferragens. O acidente aconteceu por volta das 02h da madrugada desta segunda-feira (01) e apenas por volta das 13h que o motorista conseguiu ser retirado do veículo.

Por volta das 02h, o paraguaçuense Leandro de Paula, de 43 anos, seguia com o seu carro, GM/Classic File, de cor prata, pela Rodovia Vereador José Berto, km 6 + 750 m, entre as cidades de Paraguaçu Paulista e Borá, quando perdeu o controle da direção do veículo, saindo fora da pista, e colidindo em uma moita de bambu.

O carro ficou preso entre um bambuzal. A vítima ficou impossibilitada de sair do local, por estar presa entre as ferragens.

Ao amanhecer, a família de Leandro sentiu a sua falta e foi até a Delegacia de Polícia Civil, onde entraram em contato com o investigador de polícia Sérginho, que decidiram fazer o trajeto da vítima.

Através de um sinal de pneus na grama do acostamento, logo após uma moita de bambu com alguns quebrados, conseguiram chegar até o local onde Leandro estava.

Por volta das 13h, o motorista foi retirado das ferragens e encaminhado pelo Pronto-Socorro, pelo Samu.

De acordo com familiares de Leandro, ele teve uma pequena fratura na coluna vertebral e algumas escoriações pelo corpo. Em estado estável, ele aguarda ser transferido para um hospital de Marília (SP).