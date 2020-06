FLÓRIDA: Sabesp danifica rua recém-recapeada e prefeito leva o caso à Polícia

A Prefeitura de Flórida Paulista confeccionou na tarde desta quinta-feira (4), um boletim de ocorrência de dano junto à Polícia Civil após ter um trecho de quase 45 metros de asfalto recém-recapeado da Rua 9 de Julho no centro da cidade cortado por máquinas e equipamentos de uma empresa contratada pela Sabesp.

O fato gerou grande indignação por parte dos moradores daquele local que relataram que esperaram pela melhoria há anos e que agora, após a conclusão do recape, a empresa danificou o excelente serviço executado.

Segundo informações da Prefeitura, ocorre que o local deveria passar por um procedimento de vistoria por seu setor de engenharia e também pelos técnicos da Caixa Econômica Federal para que fosse aprovada a obra de recape e somente após este procedimento, efetuar a liberação do recurso para pagamento da empresa que realizou a melhoria naquele trecho da via.

Visando se respaldar judicialmente e evitar ter que arcar com o prejuízo, caso a Caixa Federal não efetue o pagamento ou aponte irregularidades no local afetado, a Prefeitura achou por bem realizar a comunicação do fato à Polícia Civil através do registro da ocorrência.

“A Prefeitura não autorizou em nenhum momento o corte do pavimento daquele local, sempre que solicitado pela Sabesp, agimos em conjunto, informando as vias que serão recapeadas antecipadamente justamente para evitar este tipo de fato”, destacou o prefeito Wilson Fróio Júnior.

O prefeito, juntamente com o setor de engenharia da Prefeitura, destacou ainda que “a Sabesp foi comunicada sobre o recape e havia se comprometido em fazer este serviço passando a tubulação pela calçada”.

A Prefeitura de Flórida Paulista informou através de seu setor jurídico que tomará as medidas cabíveis. A Polícia Civil abriu um inquérito e vai apurar os fatos.

Ontem a reportagem procurou a gerência divisional da Sabesp que disse que busca informações sobre o ocorrido e que deve se posicionar sobre o assunto, porém, até o momento da postagem desta reportagem a empresa não havia se manifestado.

A reportagem segue aberta para esclarecimentos da Sabesp.