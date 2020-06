Polícia Civil esclarece diversos golpes realizados em sites de comércio eletrônicos da região

Os agentes, utilizando métodos e técnicas de investigação, identificaram o responsável pelos golpes, e encontraram na casa do suspeito diversos objetos comprados de forma fraudulenta.

No imóvel, que fica no bairro Jardim Brasilândia, em Dracena, foram localizados e apreendidos: um conjunto de mesa com seis cadeiras, um colchão de solteiro, uma cabeceira de cama, um tapete e cinco unidades de semijoias.