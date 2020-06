Volta às aulas em São Paulo será de forma ‘híbrida’ e em fases

A volta às aulas em São Paulo durante a pandemia de covid-19 será feita de forma híbrida e em fases. O anúncio foi feito hoje pelo secretário executivo de educação do estado, Haroldo Rocha. Mesmo sem data definida para um retorno das atividades, o governo estuda a retomada com ações combinadas com o Plano São Paulo. Em um primeiro momento, as escolas vão funcionar com apenas 20% da capacidade. A segunda etapa terá 50% dos alunos e, depois, 100%.

Além disso, os estudantes terão um ensino híbrido, com períodos presenciais e on-line. O governo deve detalhar as medidas na próxima sexta-feira (12).

“As crianças vão ter tempo presencial na escola e oportunidade de ampliar e ter o apoio do centro de mídias para poderem avançar no conhecimento. Além do treinamento dos professores, fizemos aprimoramento tecnológico para haver mais interação. Tem uma evolução extraordinária e estamos convencidos de que teremos uma ferramenta importante”, afirmou Haroldo Rocha.

O secretário executivo disse que não é possível prever uma data para a volta às aulas, uma vez que a decisão depende da liberação do governo paulista e do Comitê de Contingência.

“Quero dizer que não tem decisão ainda sobre data da volta. Como é orientação do governo, depende de orientação da pandemia e da saúde”, afirmou.