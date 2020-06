Acidente durante ultrapassagem mata duas pessoas

Duas pessoas, ainda não identificadas, morreram na noite desta sexta-feira (5) em colisão frontal envolvendo dois veículos de passeio. O acidente ocorreu na BR-376, a cerca de 4 km de Vicentina, a 255 km de Campo Grande.

As primeiras informações são de que as duas vítimas eram moradoras de Fátima do Sul e trabalhavam em uma empresa de venda de cesta básica. Os dois estavam em um Fiat Uno, no sentido Vicentina, enquanto um Toyota Corolla, dirigido por uma mulher, seguia no sentido contrário.

A condutora do Corolla teria tentado ultrapassar uma carreta e atingiu o Uno de frente. A mulher é moradora de Vicentina e seguia para uma propriedade rural da região, onde mora. Ela apresentou escoriações e fratura no fêmur.