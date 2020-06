Indivíduo acerta 11 facadas em homem e alega ‘legítima defesa’

Um rapaz de 18 anos foi preso em flagrante nesta sexta-feira (5) por suspeita de envolvimento em uma tentativa de homicídio qualificado no distrito de Porto Primavera, em Rosana (SP).

A vítima foi um homem de 31 anos, que recebeu, segundo a Polícia Civil, 11 facadas no peito e nas costas, ferimentos que lhes causaram perfurações nos pulmões, e está internado no Hospital Estadual de Porto Primavera, onde recebe atendimento médico.

O crime ocorreu na madrugada desta sexta-feira (5) e teria sido motivado por uma mera discussão.

Após iniciadas as investigações, a Polícia Civil identificou e localizou o suspeito, com o apoio da Polícia Militar, a partir das descrições repassadas pela vítima, e ele confessou a prática do crime, mas alegou que agiu em “legítima defesa”.

A arma do crime, uma faca com cerca de 20 centímetros de lâmina, foi encontrada escondida nos fundos da residência do indiciado.

O rapaz alegou, segundo a Polícia Civil, que a vítima estaria armada com aquela faca e que teria tentado lhe agredir. Ainda segundo a versão do indiciado, ele conseguiu desarmá-la e, então, a teria golpeado para defender a própria vida.