Tenente Mayara assume o comando da Polícia Militar de Junqueirópolis

Após cinco anos se dedicando aos estudos e capacitação, a policial militar feminina Mayara Tatiana Bernardes do Nascimento, de 29 anos, retorna a Junqueirópolis para assumir o posto de comandante do Pelotão da Polícia Militar do município. Hoje com a merecida patente de 2ª tenente, Mayara concluiu o módulo básico do Curso de Formação de Soldados em 2015.

Oficialmente, tenente Mayara assumiu o comando na segunda-feira, 1º de junho. “É uma satisfação enorme comandar a Polícia Militar na cidade onde dei os meus primeiros passos na carreira militar”, disse tenente Mayara.

“Durante o período de minha gestão aqui em Junqueirópolis espero retribuir todo o carinho recebido desta comunidade maravilhosa, que muito bem me recebeu quando da estadia para a formação inicial de soldado”, acrescentou.

“Me coloco à disposição da comunidade junqueiropolense e desde já peço o apoio para juntos mantermos os baixos índices criminais no município”, pediu a tenente, ao informar que a Polícia Militar vai desencadear novas operações na cidade.

Mayara é natural de Presidente Venceslau, casada e atualmente reside em Dracena.