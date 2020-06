Corpo de idoso deficiente visual é encontrado em barranco

Um idoso de 68 anos foi encontrado morto na manhã deste domingo (7) no Jardim Brasilândia, em Dracena. A vítima possuía deficiência visual, segundo o Corpo de Bombeiros.

Por volta das 6h30, os bombeiros receberam um chamado sobre o desaparecimento da vítima. A família de Dozico Inácio, relatou que ele saía todas as manhãs para passear com um cachorro e que o animal retornou sozinho para a casa neste domingo.

De acordo com a corporação, o corpo foi encontrado em um barranco de aproximadamente dez metros, entre uma lagoa de tratamento da cidade e um córrego. Não havia sinais de violência.

A perícia foi acionada ao local e a causa da morte será investigada.

VELÓRIO E SEPULTAMENTO

Segundo a Mutuária Dracenense, o corpo do idoso está sendo velado no Velório da própria empresa funéria e será sepultado às 9h desta segunda-feira (8) no Cemitério Municipal.