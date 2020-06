Homem e criança são socorridos com ferimentos após grave acidente na SP-294

Um homem de 54 anos e uma criança de aproximadamente cinco anos ficaram feridos em mais um acidente na noite deste sábado em rodovias da nossa região.

Desta vez foi em Oriente e causado depois que o condutor de um dos veículos passou mal. Pelo que a polícia apurou, o condutor de um fusca, placas de Oriente, trafegava pela avenida marginal à rodovia Comandante João Ribeiro de Barros e, por ser diabético, teria passado mal e perdeu o controle de direção.

Descontrolado, o veículo acabou invadindo a rodovia, batendo de frente com um Golf, placas de Pompeia, ocupado por três pessoas.

Com o violento impacto, o motorista do fusca acabou ficando preso nas ferragens O acidente mobilizou equipes de salvamento e resgate do Corpo de Bombeiros e também da concessionária Eixo SP que assumiu esta semana a administração da SP-294.

O homem foi socorrido ao Hospital das Clínicas enquanto que a criança foi atendida no hospital de Oriente.