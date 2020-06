MARIÁPOLIS: Prefeitura cumpre termo ambiental da gestão passada e planta mais de 3 mil mudas nativas

Desde 2013, na gestão passada, a Prefeitura de Mariápolis se comprometeu através do Termo de Compromisso de Recuperação Ambiental (TCRA Nº. 119.756/2013), a executar o plantio de 3.478 mudas de espécies nativas no Aterro Sanitário Municipal, porém, naquele período, a prefeitura não cumpriu o acordo com a Cetesb (Companhia Ambiental do Estado de São Paulo).

Diante disso, a atual administração está cumprindo o termo e já deu início no plantio das mudas de espécies florestais nativas, através do compromisso firmado com a Cetesb. Em 2013, o valor da recuperação ambiental era R$ 38.890,89 (2.007,79 UFESP’s) e isso hoje, atualizado chega aos R$ 55.435,08. “Esses recursos poderiam ser investidos em outras áreas que necessitam de melhorias no município”, ressalta a Prefeitura.

Conforme as informações, o plantio tem como objetivo restaurar a área, formando uma mata nativa proporcionando a preservação da biodiversidade, ou seja, diversidade de plantas e animais.

Desta maneira, ocasionará refúgio para animais e pássaros, pois muitas destas espécies produzem alimentos (frutos) para os animais, favorecendo o seu retorno.

O prefeito Val Dantas esteve no aterro e acompanhou o início do plantio que está sendo executado pelo técnico agrícola Alcionio de Ornellas Moura com acompanhamento da engenheira ambiental Elaine Brolo.