Recontar mortos de Covid-19 será tiro no pé do governo, diz cientista da Fiocruz

Um estudo da Fiocruz mostra que, só nas capitais que concentram os maiores registros de óbitos por Covid-19, o número de casos ocultos e não diagnosticados da doença pode ser explosivamente maior do que o daqueles confirmados.

“A declaração do Ministério da Saúde, de que pretende recontar as mortes e verificar se ocorreram mesmo por Covid-19, seguramente vai mostrar o contrário do que o governo [de Jair Bolsonaro] diz suspeitar [que os óbitos ocorreram por outras doenças]”, afirma o epidemiologista Jesem Orellana, da Fiocruz de Manaus. Segundo estudos feitos por ele, o número de vítimas pode ser muito maior do que o até agora computado.

Na sexta (5), o empresário Carlos Wizard, novo secretário de Ciência, Tecnologia e Insumos Estratégicos, disse que o ministério deve recontar o número de mortes causadas pelo novo coronavírus porque eles seriam “fantasiosos ou manipulados”. O executivo não apresentou provas para sustentar a afirmação.

“Vai ser um tiro pela culatra porque os números mostram o contrário do que eles dizem pensar: há milhares de mortes respiratórias em que as pessoas foram enterradas sem o diagnóstico de Covid-19, porque não foram feitos os exames adequados”, afirma ele.