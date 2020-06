Carro bate em caminhão, capota e deixa mãe e filho feridos

Duas pessoas ficaram feridas em decorrência de um acidente de trânsito ocorrida no final da tarde desta segunda-feira (8) no km 639,2 da Rodovia Comandante João Ribeiro de Barros (SP-294), em Junqueirópolis.



A Polícia Militar Rodoviária informou que as vítimas são mãe e filho.

Segundo a polícia, houve uma colisão lateral entre um carro e um caminhão, sendo que após a batida o automóvel capotou.

As vítimas, uma mulher de 50 anos e um homem de 22, eram ocupantes do carro. A mulher ficou gravemente ferida e o jovem, que era o condutor do automóvel, sofreu lesões leves.

Os dois foram socorridos pelo Corpo de Bombeiros e encaminhados para a Santa Casa de Junqueirópolis, ainda de acordo com a polícia.

A reportagem do jornal e site Folha Regional falou no início da manhã de hoje (9) com o motorista do caminhão tanque que mora em Flórida Paulista.

Ele informou que seguia pela rodovia, quando percebeu a aproximação do veículo durante uma ultrapassagem, porém, não houve tempo hábil em evitar o acidente, já que o carro atingiu um acessório utilizado para subir na cabine do caminhão e o pneu.

A Polícia Civil instaurou inquérito e a Polícia Científica compareceu no local do acidente para a coleta de dados e imagens que vão apontar as causas do acidente.