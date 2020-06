Colisão entre três caminhões deixa quatro feridos

O acidente aconteceu por volta das 19h30 no quilômetro 330 da Rodovia Cândido Portinari (SP-334). De acordo com informações da concessionária que administra o trecho, as carretas seguiam uma atrás da outra, na pista com sentido a Ribeirão Preto, quando houve a colisão por causas ainda não esclarecidas.

Três vítimas, entre elas duas com ferimentos graves, foram levadas para um hospital particular em Ribeirão Preto, e uma, com ferimentos leves, foi atendida no local do acidente.