IKEDA faz ação social e arrecada doações para famílias carentes

O Supermercados Ikeda de Flórida Paulista está realizando mais uma de suas ações sociais prol à população da Cidade Amizade. É a campanha “Sua solidariedade é um prato cheio”, idealizado.

Desta vez, a solidariedade vai falar mais alto através da doação de alimentos que vão compor cestas básicas que serão confeccionadas e entregues para as famílias carentes da cidade. As doações podem ser feitas no próprio supermercado com aquisição no local ou entrega pessoalmente, a equipe do Supermercados Ikeda também realiza a coleta de donativos em domicílio.

Também estão sendo arrecadados além dos alimentos não perecíveis, materiais de limpeza e produtos de higiene.

“O Supermercados Ikeda tem o seu compromisso em ser sempre parceiro dos floridenses e também estamos sempre atuando no social com arrecadações, doações e outras ações que visam possibilitar que estejamos sempre presente na vida e no dia-dia da nossa população, afinal, somos uma família servindo as milhares de famílias floridenses”, destacou o casal de empresários Ênio e Lívia Nagano.

A arrecadação vai até o próximo dia 10 de junho, data final da campanha.