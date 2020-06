SALMOURÃO: Prefeitura recebe mobiliário da nova creche escola municipal

A Prefeitura Municipal de Salmourão começou a receber na última semana, itens do mobiliário que vai integrar a nova Creche Escola Municipal.

Depois de muitos anos em construção, a creche teve a obra concluída recentemente pela administração do prefeito Ailson e de seu vice Marcos.

Depois da realização de um processo licitatório, alguns itens como cadeiras para alimentação, berços e colchões já se encontram disponíveis para serem utilizados pelas crianças que serão atendidas pela Prefeitura Municipal através da Secretaria de Educação do município. De acordo com a secre tária Shirlei Cardoso, a quantidade de compra da mobília é realizada de acordo com a capacidade do número de crianças que serão atendidas, gerando assim economia e também mais praticidade no âmbito operacional da creche.

O prefeito Ailson esteve presente durante a entrega desses primeiros itens, onde também aproveitou para conferir a qualidade dos materiais recebidos.

Ailson também disse estar satisfeito com o princípio da aquisição do novo mobiliário e também salienta estar muito orgulhoso pelo fato de finalizar e estruturar uma grande obra como é a creche escola.