Polícia Civil faz operação para prisão de 33 pessoas

Investigações criminais realizadas pela DEIC 8 – Divisão Especializada de Investigações Criminais identificou grupo estruturado de pessoas responsável pelo tráfico regional e interestadual de drogas.

A Polícia Civil de Presidente Prudente saiu às ruas da região de Presidente Prudente, nesta madrugada (10), com a finalidade de desestruturar um grupo criminoso responsável por tráfico de drogas.

Ao todo, 150 policiais civis em 37 viaturas policiais cumprirão 35 mandados de busca e apreensão e 33 de prisões temporárias.

Os presos serão interrogados nos estabelecimentos prisionais, com consequente cumprimento de nova prisão temporária. Os policiais civis buscam por pessoas que estão em liberdade e movimentam o tráfico regional de drogas.

Durante as investigações, que já duram 60 dias, foram apreendidos aproximadamente 100 quilos de maconha; 3 quilos de crack; 2.5 quilos de cocaína, mas estima-se que o grupo movimentou centenas de quilos de drogas.

A célula do grupo é responsável pela importação de drogas a partir de países vizinhos. Ao menos dois homicídios e “tribunal do crime” também foram esclarecidos durante as investigações.

Em razão da pandemia os policiais civis se reuniram para preleção na praça ao lado da DEIC e na Central de Polícia Judiciária.

Polos em que os presos serão conduzidos: DEIC 8 Sede; CPJ PRUDENTE; Delegacia de Alvares Machado, Delegacia de Pirapozinho, Delegacia de Regente Feijó, DIG de Dracena, Delegacia de Polícia de Martinópolis e Delegacia de Presidente Bernardes.