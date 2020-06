Força Tática apreende drogas e prende traficante que fugiu de presídio

A Força Tática da Polícia Militar realizou uma grande apreensão de drogas e prendeu um traficante em flagrante no início da madrugada desta quinta-feira (11) em Dracena.

Segundo informações obtidas pela reportagem do jornal e site Folha Regional junto à Força Tática, as equipes faziam patrulhamento pelo Bairro Tonico André por volta das 0h20 quando foram avistados dois indivíduos em atitude suspeita embaixo de uma árvore.

De imediato, a equipe realizou a aproximação do local. Um dos indivíduos ao perceber a presença dos policiais saiu correndo, já o outro, permaneceu e foi abordado.

Durante a revista pessoal, o autor que tem 21 anos de idade, confessou para os policiais que havia vendido uma porção de maconha ao indivíduo que fugiu e ainda que em sua residência haviam mais droga escondida.

Os policiais se deslocaram para a casa do indivíduo e localizaram 33 porções grandes de maconha, 14 porções de cocaína, balança de precisão e dinheiro.

Ainda durante conversa com os policiais, o indivíduo informou que havia fugido de uma penitenciária do Mato Grosso do Sul.

A droga apreendida pesou 0,526 kg (maconha) e 0,010 kg (cocaína). Também foram apreendidos R$ 231,50 possivelmente proveniente da venda de entorpecentes.

O autor foi encaminhado para o Plantão Policial onde permaneceu detido.