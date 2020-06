Polícia localiza tabletes de maconha em assoalho de carro e prende dupla por tráfico

Em patrulhamento na Rodovia Assis Chateaubriand (SP-425), militares do 8º Batalhão de Ações Especiais de Polícia (Baep) avistaram, na altura do km 460, um veículo parado no acostamento. A equipe resolveu verificar.

O carro era ocupado por dois indivíduos. Em revista pessoal, nada foi encontrado. Porém, dentro do veículo, no assoalho do banco do passageiro, foram encontrados três tijolos de maconha, cuja propriedade foi assumida por ambos os abordados.