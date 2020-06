Brasil tem 41.162 mortos por covid-19, segundo consórcio de veículos da imprensa

O Brasil já soma 41.162 mortes causadas pelo novo coronavírus e 809.398 pessoas infectadas, segundo levantamento conjunto feito pelos veículos de comunicação Estadão, G1, O Globo, Extra, Folha e UOL com dados atualizados até as 13h desta sexta-feira. Desde as 20h de ontem, foram registrados 104 novos óbitos e 3751 casos de contaminação pela covid-19.

De acordo com levantamento da Universidade John Hopkins, o País continua como o terceiro do mundo com mais mortos pelo coronavírus, atrás apenas dos Estados Unidos e do Reino Unido.

Com mais de 10 mil mortes, São Paulo continua sendo o Estado mais afetado pelo vírus. O número exato é de 10145 antes da atualização que será divulgada nesta sexta-feira. A elevação do número de óbitos acontece em um momento de flexibilização da quarentena e retomada das atividades econômicas. Nesta quinta-feira, por exemplo, os shoppings centers foram autorizados a iniciar a retomada em horário reduzido e com o cumprimento de inúmeras medidas preventivas.

Uma projeção feita na quarta-feira, 10, pelo próprio governo estadual estima que o número de mortes deva mais que dobrar e chegar a 22 mil até o final de junho. A projeção também aponta que, até o fim deste mês, entre 190 mil e 265 mil casos sejam confirmados.