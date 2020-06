FLÓRIDA: Prefeitura tem forte queda de receita nos últimos meses

Em razão da pandemia do novo coronavirus (Covid-19), que está afetando a economia do Brasil e do mundo, os municípios também já começam a sofrer com a queda de arrecadação e tem gerado preocupação.

A reportagem do site e jornal Folha Regional conversou com o prefeito Wilson Fróio Júnior que confirmou a forte queda de receita nos últimos meses. De acordo com o prefeito Fróio somente de ICM o município de Flórida Paulista teve uma queda em torno de R$ 327 mil apenas de janeiro ao mês de maio, em relação ao ano anterior. Isso representa em torno de 12,56% menos da receita em 2020 em relação a 2019.

Fróio ainda destacou que além da queda de receita, o município ainda assumiu no final do ano passado um valor de mais de R$ 1 milhão em precatórios judiciais para este ano, em razão de direitos trabalhistas que foram determinados pela justiça. E que a Prefeitura tem que pagar obrigatoriamente, uma vez que foi feito acordo judicial.

O prefeito destacou que a administração ainda tem buscado ajudar a população diante da situação da pandemia e desta forma prorrogou o vencimento de impostos municipais e que acaba afetando a arrecadação do município.

Porém, Fróio ressaltou que apesar da forte queda de receita até o momento a administração municipal tem mantido o pagamento de funcionários rigorosamente em dia e também honrando o pagamento dos fornecedores.

“Estamos buscando manter o pagamento dos fornecedores evitando atrasos, pois sabemos que desta forma acaba ajudando o comércio floridense, uma vez que a Prefeitura prioriza comprar na cidade”, finalizou o prefeito.