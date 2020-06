‘Laboratórios se agilizam para encurtar produção de vacina para um ano’, diz infectologista

O governo de São Paulo anunciou nesta quinta-feira, 11, uma parceria com chineses para a produção de uma vacina contra o novo coronavírus, que foi batizada de coronavac. A droga ainda está em testes e será produzida pelo Instituto Butantã. A partir de julho, a vacina será testada com 9 mil voluntários no Brasil.

O Estadão tirou algumas dúvidas sobre a vacina com Sergio Cimerman, ex-presidente da Sociedade Brasileira de Infectologia. Confira abaixo:

Como funciona a tecnologia da vacina coronavac?

Várias vacinas contra a covid-19 estão sendo testadas ao redor do mundo, com diversos componentes diferentes, como vírus enfraquecidos ou inativados, ácido nucleico, proteínas, entre outros. A coronavac utiliza especificamente o vírus inativado – ela não contém vírus vivos, apenas fragmentos. Na produção da vacina, um coronavírus é introduzido em uma célula cultivada em laboratório, o vírus se multiplica e, no final, ele é inativado e incorporado na vacina.