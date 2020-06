Dois acidentes foram registrados na SP-294 na noite deste domingo

A Polícia Militar Rodoviária registrou dois acidentes de trânsito na Rodovia Comandante João Ribeiro de Barros (SP-294), em Dracena, neste domingo (14).

O primeiro foi por volta das 18h. Uma moradora de Tupi Paulista transitava sentido Junqueirópolis-Tupi Paulista quando perdeu o controle do veículo e bateu na guia central. Ela não se feriu.

O outro acidente foi às 19h30. Um motorista de 28 anos seguia no sentido Tupi Paulista-Junqueirópolis e também perdeu o controle da direção. Ainda de acordo com a polícia, ele saiu da pista e bateu o veículo em uma árvore. O homem estava sozinho e foi socorrido pelo Corpo de Bombeiros e levado para Santa Casa do município.