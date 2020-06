Estado de São Paulo registra 73 mortes por coronavírus em 24 horas

Com 73 óbitos registrados nas últimas 24 horas, o estado de São Paulo soma 10.767 mortes provocadas pelo novo coronavírus.

Até o momento, o estado tem 181.460 casos confirmados de infecção pelo novo coronavírus e 33.105 pessoas curadas após receber alta médica.

Há 5.309 pacientes internados em unidades de terapia intensiva (UTIs) para tratamento da covid-19, doença provocada pelo vírus, e 8.019 em enfermarias. A taxa de ocupação de leitos de UTI está em 70,8% no estado e em 77,8% na Grande São Paulo.

Perspectivas

O Centro de Contingência do Coronavírus em São Paulo estima que o estado terá, até o fim deste , entre 15 mil e 18 mil óbitos provocados pela covid-19. O total de casos é calculado entre 235 mil e 290 mil.

O centro diz, porém, que o ritmo de crescimento dos óbitos vem diminuindo em todo o estado. Na 13ª semana epidemiológica (entre 22 e ço), o crescimento do número de mortes era de 460% e, na semana passada, a 24ª semana epidemiológica, de 16,81%. O estado também registra queda na taxa de letalidade, que passou de 7,95% no dia para 6% no dia .

“O crescimento, que era muito alto nas primeiras semanas [epidemiológicas], foi-se reduzindo e, na 24ª semana, está com índices bem mais baixos”, disse o secretário executivo do Centro de Contingência do Coronavírus em São Paulo, João Gabbardo. Segundo Gabbardo, nas três últimas semas, o ritmo de crescimento ficou em 24%, 20% e 16%, o que mostra redução na velocidade da ocorrência de óbitos pela covid-19 em São Paulo.

O secretário destacou que a semana passada foi a primeira em que ocorreram menos óbitos do que na semana anterior. Foram 1.523 óbitos ante os 1.526 registrados na semana anterior.

Crescimento no interior

O ritmo de crescimento de novos casos e de óbitos provocados pelo novo coronavírus vem, segundo o governo paulista, diminuindo na região metropolitana, mas crescendo de forma acelerada no interior. “Os índices apontam para a evolução da epidemia no interior do estado. Se olharmos, no dia , o interior representava, no todo do estado, 10,75% dos casos. Isso veio para 18,96% no dia e para 27,02% no dia ”, disse o secretário estadual de Desenvolvimento Regional, Marco Vinholi.

Ele acrescentou que isso também ocorre com o número de óbitos, que passou de 11,22% (de participação no total do estado) no dia , para 18,72% no dia . “Isso representa a evolução da pandemia no interior”, disse Vinhal.