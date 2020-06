FLÓRIDA: Padrasto é acusado de abuso sexual de menina de 9 anos

A Polícia Militar de Flórida Paulista registrou na noite deste domingo (14), uma ocorrência de estupro de vulnerável.



Segundo informou a Polícia Militar, à reportagem do jornal e site Folha Regional, a viatura foi acionada e compareceu ao Jardim Bela Vista onde deparou-se com a mãe e a criança que tem 9 anos de idade bastante alteradas emocionalmente, onde a criança chorava muito.



Durante o contato com os policiais, a mãe e a criança teriam relatado que o padrasto que tem 33 anos de idade estaria em casa sozinho com a menina e que teria pedido para que a criança ligasse para a genitora e que perguntasse se a mesma iria demorar para voltar para casa sendo que após a ligação o autor teria cometido abusos contra a menor.



Diante das informações, a equipe da PM passou a realizar patrulhamento e localizou o acusado que estava a algumas quadras da residência. Ele foi detido e juntamente com as demais partes conduzido para o Plantão Permanente de Polícia de Adamantina.



Ainda segundo a Polícia Militar, no Plantão Policial, mais calmas e seguras da prisão do acusado, a mãe e a criança passaram a relatar que os fatos ocorreram no começo deste mês (3/6).



Diante dos fatos, o delegado plantonista ouviu os envolvidos nesta ocorrência e liberou autor para responder o processo em liberdade, haja vista que não se tratava de um crime em flagrante.



O Conselho Tutelar acompanhou a ocorrência e tomou as providências cabíveis. A Polícia Militar de Flórida Paulista vai investigar o caso.



SEGUNDO CASO EM MENOS DE 15 DIAS



Este é o segundo caso registrado pelas autoridades de estupro de vulnerável em menos de 15 dias em Flórida Paulista.



O caso anterior ocorreu no dia 30 de maio, quando uma criança de 8 anos de idade teria sido abusada por um idoso de 63 anos que foi preso e permanece detido à disposição da Justiça.