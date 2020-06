Encontro com Governo do Estado reúne deputados e prefeitos da região, pela reabertura do comércio

Motivados a tentar mudar a situação de quarentena na região, que foi rebaixada novamente para a fase vermelha (1), um grupo de prefeitos esteve na capital paulista, ontem, a fim de discutir o cenário com o governo do Estado de São Paulo. Na oportunidade, as propostas foram apresentadas e devem ser analisadas por um comitê. Outro encontro será realizado hoje.

Nesta segunda-feira (15), prefeitos da região do Oeste Paulista, representantes de associações e os deputados Ed Thomas (PSB) e Reinaldo Alguz (PV) apresentaram uma proposta ao Governo do Estado para manter o comércio aberto após a cidades sofrerem com o rebaixamento para a fase vermelha do plano de flexibilização da quarentena. Na oportunidade, as propostas foram apresentadas e devem ser analisadas por um comitê. Outro encontro será realizado hoje.

O encontro foi ministrado pelo vice-governador, Rodrigo Garcia (Democratas) e contou com a presença do secretário de Desenvolvimento Regional Marco Vinholi.

Na reunião desta segunda-feira, estiveram presentes os prefeitos de Dracena, Anhumas, Taciba, Maracaí, Presidente Bernardes, Presidente Venceslau, Quatá, Martinópolis, Marabá Paulista e Sagres, além de representantes da União dos Municípios do Pontal do Paranapanema (Unipontal), Consórcio Intermunicipal de Saúde da Alta Paulista (Cisap) e da Associação dos Municípios da Nova Alta Paulista (Amnap).

Segundo Ed Thomas, foram apresentados números sobre a estrutura da região que justificam a manutenção do comércio aberto. “Nós pontuamos aqui que os nossos números são melhores do que do governo [do Estado], que nós temos condição de flexibilizar e de continuar [com o comércio] aberto sim. O perigo de fechar é, realmente, de degringolar [a saúde financeira dos estabelecimentos]”, disse.

“Se a gente fechar, 30% a 40% não vão conseguir reabrir mais”, cravou.

TRÊS PROPOSTAS

“Trouxemos três propostas: uma de verificação para prorrogar esse fechamento, junto com isso uma proposta para fazer exames sistemáticos criando uma modelagem de verificação em todas ass pessoas. E, paralelo a isso, aumentar o número de leitos. O governo falou que vai estudar”, comentou o deputado Reinaldo Alguz.

Iniciada por volta das 16h, a reunião teve mais de três horas de duração.

NOVA REUNIAO

De acordo com informações, um novo grupo de prefeitos regionais comparece hoje (terça-feira) no Palácio dos Bandeirantes, para também debater sobre o assunto.

A “divisão” em duas reuniões com o Governo do Estado sobre o mesmo assunto desagradou o deputado Ed Thomas. “Poderíamos estar todos somados, mas não sabe dividir quem não sabe somar. Preciso fazer esse desabafo porque o governo teve a boa vontade em nos atender. E muitos não tiveram a boa vontade de participar. Estou colocando aqui minha indignação pelo fatiamento dos 53 municípios do Oeste Paulista”, desabafou Ed Thomas.

RELEMBRE O CENÁRIO

Na última quarta-feira, a região de Presidente Prudente (que inclui alguns municípios da Nova Alta Paulista, sendo de Irapuru à Panorama) retrocedeu duas fases no plano de flexibilização da economia e agora se esquadra na categoria vermelha, que é a mais rígida e não permite a abertura do comércio. Isso tem gerado preocupação dos prefeitos e revolta de empresários e comerciantes, muitos deles que tinham reaberto o estabelecimento no começo de junho e agora terão que fechar novamente.

(Com informações do Portal Prudentino e O Imparcial)