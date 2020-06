Homem de 51 anos morre com suspeita de Covid-19 em Dracena

O paciente, de acordo com a Prefeitura, havia feito exame de teste rápido no último sábado (13), porém, o resultado deu negativo, pois não estava no tempo recomendado de coleta, que é de sete dias após o início dos sintomas. Diante disso, foi colhido material na manhã desta terça-feira (16), antes do óbito, para exame e enviado para o laboratório do Instituto Adolfo Lutz, em São Paulo (SP).