Motociclista morre após colisão com ônibus

O acidente aconteceu no bairro Cidade Aracy. Segundo informações do registro da ocorrência, Alison Galter seguia de moto pela Rua Secondina de Paula quando foi atingido pelo ônibus no cruzamento com a Rua Luiz Ollay.

De acordo com o registro da ocorrência, não há sinalização de parada no local do acidente. Testemunhas relataram que a vítima foi arrastada por mais de dez metros.