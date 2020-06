Na luta contra o novo coronavírus, dexametasona é o primeiro medicamento que salva vidas

Um medicamento barato e amplamente disponível pode ajudar a salvar a vida de pacientes gravemente doentes com novo coronavírus. O tratamento com esteroides em baixa dose de dexametasona é um grande avanço na luta contra o vírus mortal, dizem especialistas do Reino Unido, segundo informações da BBC.

A droga faz parte do maior teste do mundo testando os tratamentos existentes para verificar se eles também funcionam para o novo coronavírus.

Redução de 1/3

O tratamento com dexametasona reduz em um terço a mortalidade entre os pacientes mais graves de covid-19, de acordo com os primeiros resultados de um grande teste clínico anunciados nesta terça-feira (16).

“A dexametasona é o primeiro medicamento que observamos que melhora a sobrevivência em caso de covid-19”, anunciaram os autores de um estudo clínico randômico que recebeu o nome de Recovery. A droga foi aplicada em doses de 6 mg uma vez por dia em 2.104 pacientes no Reino Unido, que fizeram parte do teste.