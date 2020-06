Prefeitura publica decreto que libera funcionamento do comércio na cidade

O prefeito de Dracena Juliano Bertolini publicou um decreto no início da tarde de hoje que confirma a informação da manutenção do comércio aberto na cidade.

De acordo com o Decreto Municipal (n.º 7.280/2020), será permitido o funcionamento dos estabelecimentos comerciais com 20% da capacidade de atendimento das 8h às 12h de segunda a sexta-feira e aos sábados das 9h às 13h.

Também ficaram estabelecidos que restaurantes, bares e similares (lanchonetes, pastelarias, rotisseries, sorveterias, pizzarias, comércio food truck, carrinhos de lanches, lan house, trailers de lanches e casa de café) irão funcionar das 11h às 14h ou das 19h às 23h.

Já salões de beleza, espaços de beleza e estética, barbearias, podólogo, concessionárias e estabelecimentos de revenda de veículos e escritórios também poderão seguir funcionando com restrições e protocolos de funcionamento e higienização.

O decreto vem na sequencia da reunião entre prefeitos do oeste paulista com o governador João Doria. Eles reivindicaram a readequação da região que retrocedeu no plano estadual de flexibilização.