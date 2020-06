REUNIÃO EM SP: Desenvolvimento Regional explica preocupação com a evolução da pandemia na Região Presidente Prudente

O Governo do Estado de São Paulo realizou nesta terça-feira (16), no Palácio dos Bandeirantes, encontro com Deputados e Prefeitos da Região Administrativa de Presidente Prudente. Comandado pelo Secretário de Desenvolvimento Regional (SDR), Marco Vinholi, o encontro contou com a presença do Vice-Governador e Secretário de Governo, Rodrigo Garcia. Na reunião as autoridades estaduais e municipais discutiram o Plano São Paulo, que visa à retomada consciente da economia em todo o Estado e a fase em que se encontra a Região de Presidente Prudente.