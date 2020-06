Salmourão confirma primeiro caso de Coronavírus

O vice-prefeito de Salmourão e enfermeiro Marcos Paio, confirmou na noite desta segunda-feira (15) em uma live em sua página no Facebook, que o município tem o primeiro caso positivo do novo coronavírus (Covid-19).

Segundo enfermeiro, o paciente tem 38 anos, sexo masculino, trabalha na Usina Nova Uniálcool e teve contato com um caso positivo. “Ele teve contato com um caso positivo e procurou a Secretaria de Saúde para realizar uma consulta, sendo que por meio de teste rápido foi confirmado. A esposa do paciente também apresentou sintomas e aguarda resultado de exame”.

“Acreditamos que a esposa também será positivo, mas já estamos tomando todas as medidas necessárias, a família está em isolamento e pedimos a colaboração das pessoas. Peço para que fiquem em casa, mantenham o isolamento social, saia na rua só se for realmente necessário. Qualquer novidade nós vamos falar sobre o assunto, vamos mostrar o que está acontecendo. Quem tiver dúvida, pode ligar no Centro de Saúde que estamos prontos para passar todas as informações e esclarecimentos necessários”, disse.

Com isso, Salmourão agora tem um caso confirmado e um suspeito que aguarda resultado de exame.