Cientistas e médicos recomendam ao Congresso que eleições sejam adiadas

O biólogo Átila Iamarino afirmou que há outros fatores que podem influir na curva epidêmica, como a sazonalidade.

Ele disse que o novo coronavírus pode se comportar como outros vírus respiratórios, que se disseminam mais em determinadas estações do ano.

“Isso explicaria por que a região norte tem agora uma mudança brusca [com a queda do número de infectados pelo novo coronavírus]”, seguiu ele.

O percentual de pessoas infectadas, estimado em 25%, não explicaria a queda já que estaria longe do necessário para a chamada imunidade de rebanho, que desacelerariam a velocidade de infecção.

A questão ambiental pode ser uma explicação, inclusive da ascensão da curva de infecção na região sul do país.

Se a sazonalidade se confirmar como fator importante, a situação em todo o país poderá estar mais controlada no fim do ano, quando então se realizariam as eleições municipais.

Participaram da reunião também os infectologistas David Uip e Esper Kallás, o sanitarista Gonzalo Vecina Neto e os epidemiologistas Paulo Lotufo e Ana Ribeiro.

Uma PEC (proposta de emenda à Constituição) já foi apresentada pelo senador Randolfe Rodrigues (Rede-AP) prevendo que as eleições pra prefeitos e vereadores, previstas para ocorrer no dia 4 de outubro, sejam adiadas para 6 de dezembro.

Na justificativa, ele pondera que não se sabe, até o momento, o tempo ainda necessário de afastamento “para minimamente controlar o pico de expansão do vírus” ou mesmo “a descoberta de um medicamento ou vacina que possa conter a doença”, o que recomendaria o adiamento do pleito municipal.

As informações são da FolhaPress