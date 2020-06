Dória anunciará liberação dos treinos de futebol, segundo presidente do TJD

O Governo do Estado de São Paulo vai anunciar nesta quarta-feira (17) a liberação aos clubes de futebol para retornarem aos treinos, de acordo com o Delegado Olim, deputado estadual e presidente do Tribunal de Justiça Deportiva da Federação Paulista de Futebol (TJD-SP).

De acordo com Olim, João Dória vai se pronunciar nesta quarta, 12h, para falar sobre a autorização. “Eu venho há um tempão conversando com o vice-governador (Rodrigo Garcia), falando sobre a necessidade da volta do futebol, os jogadores precisam de pelo menos 30 dias de treinos antes de voltarem a jogar”, disse.

O Governo de São Paulo e a Federação Paulista ainda aguardam o pronunciamento de Dória, assim como o Palmeiras e o São Paulo. Já o Corinthians confirmou o retorno na quinta-feira (18), independente do pronunciamento do governador.

O retorno aos treinos dos clubes de futebol terá um esquema com jogadores trabalhando individualmente, em campos e horários alternados, além de outros protocolos de prevenção.