Dória libera treinos para clubes de SP a partir de julho

“O Governo do Estado de São Paulo determinou e finalizou hoje pela manhã todos os protocolos para que as equipes da Série A1 possam voltar a treinar a partir de 1º de julho. As regras devem ser cobradas dos clubes, onde estiverem, na capital, no litoral, no interior ou na região metropolitana. Entre as medidas, estão testes regulares dos jogadores e comissão técnica, limitação de pessoas nos treinamentos, uso de máscara por todos aqueles que estiverem presentes, assim como medição de temperatura de todos”, disse Dória.

“Sabemos que vamos contar com a colaboração da Federação Paulista e dos dirigentes. Tenho a convicção de que nenhum dirigente esportivo deseja o mal e o risco aos seus atletas e aos seus profissionais técnicos”, emendou. Ainda não há data para o retorno do Campeonato Paulista e nem determinações para outros esportes ou outras divisões da competição.