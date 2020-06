OMS comemora desempenho da dexametasona contra a covid-19

Nesta quarta-feira (17), a Organização Mundial de Saúde (OMS) comemorou a ação da dexametasona no combate ao novo coronavírus. Para o órgão, a descoberta de que o tratamento com o corticoide reduz mortes pela doença é um “avanço científico”.

Segundo pesquisadores da Universidade de Oxford, do Reino Unido, o tratamento com dexametasona pode reduzir em 35% as mortes de pacientes que usaram respiradores.

“É o primeiro tratamento comprovado que reduz a mortalidade em pacientes. São ótimas notícias. Congratulo o governo britânico, a Universidade de Oxford e os muitos hospitais e pacientes no Reino Unido que contribuíram para esse avanço científico capaz de salvar vidas”, comemorou o diretor-geral da OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus.

Ressalta-se que, em casos leves da doença, a dexametasona não apresentou efeito. Além disso, as informações sobre a eficácia em pacientes graves ainda não foram publicados em revista científica.