Polícia Civil flagra e prende motorista dirigindo embriagado

A Polícia Civil, por intermédio de agentes das Unidades Especializadas (Delegacia de Investigações Gerais – DIG e Delegacia de Investigação Sobre Entorpecentes – DISE), prendeu um condutor pelo crime de embriaguez ao volante, na tarde de terça-feira (16), na região central de Dracena. O motorista, de 32 anos, estava acompanhado de uma passageira e no interior do veículo foi encontrada uma garrafa plástica de bebida alcoólica do tipo “cachaça”.

Os agentes, das Unidades Especializadas, estavam realizando trabalhos investigativos na avenida José Bonifácio, próximo ao trevo de entrada da cidade de Dracena, quando em dado momento perceberam que um condutor de um automóvel de passeio, que seguia na mesma via, no sentido centro-bairro, conduzia o veículo de forma anormal, realizando manobras irregulares conhecida como “zigue-zague”, e ao perceber a presença da viatura da Polícia Civil, o motorista realizou uma manobra rápida de conversão na via pública, causando risco a transeuntes e a outros condutores que trafegavam na referida avenida. O motorista ainda avançou bruscamente com o carro sobre faixa de passagem elevada para pedestre, fazendo que as pessoas que estavam atravessando a faixa de segurança saíssem rapidamente. Em seguida, em continuidade com a sequência de manobras perigosas o condutor empreendeu fuga em direção à região central de Dracena, quando então a viatura da Polícia Civil, realizou o acompanhamento do motorista em fuga.

Durante o trajeto o condutor ainda realizou outras manobras bruscas, causando risco de colisão com demais veículos que seguia pela avenida, e já próximo a um posto de combustível o veículo em fuga, foi alcançado e abordado. Na abordagem os policiais civis perceberam que tanto o condutor, quanto a passageira, demonstravam sinais visíveis de embriaguez, apresentando os olhos avermelhados, andar cambaleante, certa confusão nas falas proferidas e exalavam forte odor etílico. No interior do automóvel foi encontrada uma garrafa plástica de bebida alcoólica do tipo “cachaça”. Ainda no local da abordagem o motorista admitiu ter ingerido certa quantidade bebida alcoólica, e que o veículo que estava conduzindo pertencia a um cliente que havia lhe entregue para reparos, vez que ele tem a profissão de funileiro.

O condutor e a passageira foram conduzidos e apresentados no Plantão Central da Polícia Civil, onde foi requisitado o exame clínico para constatação da embriaguez do motorista junto ao Instituto Médico Legal – IML, cujo laudo provisório comprovou resultado positivo para embriaguez. E diante, da situação fática foi dado voz de prisão ao motorista, sendo atribuída fiança no valor de um salário mínimo, a qual não foi apresenta, permanecendo então recolhido aguardando a manifestação da Justiça.

O veículo que era conduzido pelo motorista foi apreendido, vez que o legitimo proprietário não havia se apresentado na delegacia. Também foi apreendida a garrafa plástica de bebida alcoólica do tipo “cachaça” encontrada no interior do automóvel, que será encaminhada ao Instituto de Criminalística – IC para elaboração de laudo pericial.