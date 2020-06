Corinthians, Palmeiras e São Paulo começam a testar elenco para COVID-19

Apesar da proibição da retomada dos treinamentos antes de 1º de julho, Corinthians, Palmeiras e São Paulo não modificaram a programação da semana e começaram, nesta quinta-feira, a testar jogadores, membros da comissão técnica e funcionários para COVID-19.

O Corinthians acertou com uma clínica particular. O Palmeiras tem convênio com o Hospital Sírio-Libanês, onde os jogadores vão se apresentar em horários escalonados, de forma individual (cada um usando seu próprio veículo), numa ala separada do hospital.

Já a programação do São Paulo foi dividida entre esta quinta (18) e sexta (19) dentro do centro de treinamento da Barra Funda. O clube vai realizar os exames de sangue e PCR.

Os três não quiseram alterar a programação traçada no início da semana, quando tudo indicava (pelo andar das reuniões com a Federação Paulista de Futebol) que o retorno aos treinos ocorreria a partir de segunda-feira (22), com a retomada do Campeonato Paulista em no máximo 20 dias.

A decisão do governador João Doria (PSDB) de proibir a retomada das atividades dos clubes de futebol profissional do Estado antes de 1º de julho modificou a rotina de outras equipes.

O Santos está entre os sete clubes que adiou ou ainda vai programar a realização de testes para COVID-19 no elenco e no quadro de funcionários. Inicialmente faria no início da atual semana, agora vai avaliar uma data mais próxima da retomada dos treinamentos para realizar.

O mesmo ocorreu com Botafogo-SP, Ituano, Mirassol e Ponte Preta, que inicialmente realizariam os testes nessa semana. Os três adiaram e não tem previsão para agendar.

“A Ponte programou fazer alguns dias antes da retomada dos treinos presenciais. Hoje, a previsão é que a testagem seja feita lá pelo dia 27 de junho, para que os resultados sejam atuais e válidos pro dia 1º de julho”, informou a equipe campineira via assessoria de imprensa.

Já equipes como Água Santa e Santo André não tem nem sequer uma data prevista. As equipes esperam a definição oficial da data de retomada do Campeonato Paulista.

Os dois clubes perderam muitos jogadores com o término do contrato e já têm um acordo apalavrado para que muitos regressem para concluir a competição pelas equipes. Por isso a cautela.

O grupo dos que realizou ou realiza testes nos jogadores nesses dias é maior. Além do trio da capital, Red Bull Bragantino, Ferroviária, Guarani, Inter de Limeira, Novorizontino e Oeste fizeram.

A Ferroviária informou, via assessoria de imprensa, que testou os jogadores que estavam na cidade e deve fazer nova bateria na próxima semana. Mas não tem uma data.

Já a Inter de Limeira informou, por meio de nota, que testou 35 profissionais do departamento de futebol no início da semana. Desse total, quatro profissionais testaram positivo, embora tenham se revelado assintomáticos, e estão cumprindo isolamento.

Expectativa frustrada

Segundo apurou a reportagem, na reunião do último dia 10 (quarta passada) entre clubes e FPF, os presidentes consultaram a diretoria da Federação se já poderiam testar seus jogadores. A recomendação foi para que aguardassem posicionamento do Governo do Estado.

Uma fonte oficial disse que o combinado entre as equipes, de acordo com o protocolo discutido e aprovado em outras reuniões, é que os testes são o primeiro passo para o retorno.

A recomendação do presidente da FPF, Reinaldo Carneiros Bartos, foi para os clubes agendarem os testes a partir do momento em que fosse certa a data de retorno do campeonato e antes de iniciarem os treinamentos presenciais (os jogadores têm trabalhado em “home office”).

Naquele dia também foi dito pela FPF que não era de interesse forçar a volta do futebol no Estado contra a vontade o Governo e sim esperar aprovação. Uma reunião para tratar do assunto teria acontecido nesta quarta, um dia após o governador surpreender e anunciar a proibição antes de 1º de julho. Mas o encontro virtual foi adiado, sem nova data definida.

TESTES DE COVID-19 PARA VOLTAR A TREINAR

QUEM JÁ FEZ

Red Bull Bragantino

Guarani

Inter de Limeira

Novorizontino

Oeste

Ferroviária

QUEM ESTÁ FAZENDO

Corinthians

Palmeiras

São Paulo

QUEM AINDA NÃO FEZ

Água Santa

Botafogo-SP

Ituano

Mirassol

Ponte Preta

Santo André

Santos