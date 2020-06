FLÓRIDA: Polícia Civil esclarece crime em que homem chantageou mulher após troca de mensagens e fotos

A Polícia Civil, por meio da Delegacia de Flórida Paulista, registrou uma ocorrência na qual a vítima relatou que no mês de maio próximo passado teria iniciado uma amizade com um indivíduo por meio de redes sociais, onde acabaram por trocar mensagens e fotos por meio de um aplicativo. Após, o indivíduo teria passado a chantagear a vítima exigindo dinheiro e que “saísse” com ela.

Foi instaurando Inquérito Policial e a equipe da Unidade de Flórida iniciou investigações, identificando um suspeito e a apreendendo seu aparelho celular.

A Polícia Civil alerta a população que deve se ter muito cuidado com relacionamentos virtuais, evitando trocar mensagens e imagens de cunho íntimo com pessoas desconhecidas, muitos casos culminam em práticas que hoje recebem o termo de “sextorsão”, onde a pessoa passa a ser vítima de chantagens para que sua intimidade não seja revelada publicamente. Também ocorrem casos onde uma pessoa tem sua intimidade revelada pelo ex-companheiro(a) como vingança pelo fim de um relacionamento (revenge porn).

Em qualquer dos casos, a vítima deve procurar a Delegacia mais próxima e denunciar a prática para que o caso possa ser apurado. As mulheres podem também procurar as Delegacias de Defesa da Mulher, especializadas em apuração de crimes relacionados a violência contra a mulher.