Napoli conquista Copa da Itália nos pênaltis

Na disputa de pênaltis, o Napoli superou a Juventus, por 4 a 2, conquistando a Copa da Itália. A equipe do sul italiano ganhou o sexto título da competição, o que não fazia desde 2014. Antes da Velha Senhora, os napolitanos passaram por Perugia, Lazio e Inter de Milão até o título levantado, nesta -feira (17), no Estádio Olímpico de Roma.

Durante o tempo normal, o jogo terminou empatado em 0 a 0. Cristiano Ronaldo muito marcado pouco criou durante a equilibrada partida. Não houve prorrogação e a decisão foi direto às penalidades. Na hora da cobrança, os napolitanos mostraram precisão, diferentemente da equipe de Turim. O argentino Dybala e o brasileiro Danilo desperdiçaram dois pênaltis.

As duas equipes agora se preparam para o recomeço do Campeonato Italiano, no próximo final de semana.