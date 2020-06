Papa não realizará viagens em 2020

O papa Francisco não tem nenhuma viagem prevista para esse ano, informou o Vaticano nesta quinta-feira (18), diante do risco que a pandemia do novo coronavírus representa para o pontífice de 83 anos.

O líder da igreja católica tinha a previsão de uma viagem antes da declaração de pandemia do coronavírus pela OMS, que atingiu fortemente a Itália e o Vaticano: era uma viagem a Malta por um dia, no final de maio, e que foi rapidamente cancelada.

O papa argentino havia recebido convites do Iraque, Chipre, Indonésia e Montenegro. Também havia expressado sua intenção de viajar ao Sudão do Sul, depois de ter participado presencialmente dos esforços diplomáticos para acabar com a guerra civil deste país africano.

O porta-voz do Vaticano, Matteo Bruni, explicou aos jornalistas nesta quinta-feira que nenhuma dessas viagens serão realizadas a curto prazo.