Prefeitura de Mariápolis inaugura ponte de concreto nesta sexta-feira

Das sete pontes, a primeira que foi executada será inaugurada nesta sexta-feira, 19, às 15 horas, em Mariápolis. A ponte leva o nome do pioneiro Joaquim Soares Sobrinho, localizada no Bairro Santa Terezinha (Córrego do Engano).





No decorrer desta semana foram feitos os aterros para que amanhã, após a inauguração, seja liberada para o fluxo de veículos, principalmente para o escoamento de produção agrícola e animais, transporte escolar e passagem dos sitiantes.

É importante salientar que o recurso é uma conquista histórica do prefeito Val Dantas, na qual as sete pontes estão sendo executadas em concreto e estrutura metálica para substituir as de madeiras. O recurso foi solicitado desde o início da administração do prefeito Val Dantas e liberado pelo Governo Federal – da Secretaria Nacional de Proteção e Defesa Civil, do Ministério do Desenvolvimento Regional, em parceria com o município.

Ainda conforme as informações, o montante é R$ 2.550.586,38 (dois milhões, quinhentos e cinquenta mil, quinhentos e oitenta e seis reais, trinta e oito centavos), para serem implantadas na MRP 020 – Ribeirão da Fortuna, MRP 383 – Córrego do Engano, MRP 010 – Córrego do Bacuri, MRP 354 – Córrego Saltinho, MRP 010 – MRP 136 – Ribeirão da Fortuna, Ribeirão da Emboscada e MRP 320 – Ribeirão dos Ranchos.

A empresa responsável é a Ecopontes Sistemas Estruturais Sustentáveis Ltda que continua no município executando as demais pontes.