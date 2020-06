Estado rebaixa mais 12 municípios de região para a fase vermelha da flexibilização da quarentena

O governo do Estado de São Paulo anunciou na tarde desta sexta-feira (19) o retrocesso dos municípios vinculados ao Departamento Regional de Saúde (DRS) de Marília para a fase vermelha do plano de flexibilização da quarentena.

A medida afeta diretamente 12 cidades da Nova Alta Paulista que integram a região de Presidente Prudente e que, até então, estavam na etapa laranja. São elas: Adamantina, Flórida Paulista, Inúbia Paulista, Lucélia, Mariápolis, Osvaldo cruz, Pacaembu, Parapuã, Pracinha, Rinópolis, Sagres e Salmourão.

Com o rebaixamento, apenas os serviços considerados essenciais poderão funcionar na segunda-feira (22).

De acordo com o Governo do Estado, entre os indicadores que justificaram a mudança de fase do plano de reabertura econômica, estão a taxa de ocupação dos leitos de Unidade de Terapia Intensiva (UTI) e o aumento do número dos casos de contaminação pela Covid-19.

Na fase vermelha, que é a mais restritiva, só podem funcionar as atividades comerciais consideradas essenciais, ou seja, que envolvem os serviços de alimentação, abastecimento, saúde, bancos, limpeza, segurança e comunicação social.

Agora, todas as 56 cidades do Oeste Paulista passam a integrar a etapa mais restritiva do plano de flexibilização, que não permite o funcionamento do comércio.

Os critérios de classificação das cidades por regiões e fases de cores levaram em conta a relação do número de leitos hospitalares, principalmente os de Unidades de Terapia Intensiva, com o número de pessoas infectadas pela Covid-19.

PLANO SP

O Plano SP fixou cinco fases de retomada gradual e faseada das atividades sociais e econômicas, com as 17 regiões do Estado classificadas por cores. Da mais restritiva, a vermelha, com funcionamento permitido somente aos serviços essenciais, à azul, de abertura controlada, com todos os setores em funcionamento, mas mantendo medidas de distanciamento e higiene. Os critérios foram fixados pelo Comitê de Contingência do Coronavírus.

A cor de cada uma das regiões foi estabelecida segundo critérios como capacidade do sistema de saúde, taxa de ocupação de leitos, evolução da epidemia, número de casos etc.. A flexibilização será posta em prática nos municípios que tiverem redução de casos e disponibilidade de leitos.

As normas do Estado autorizam os prefeitos a conduzir e fiscalizar a flexibilização de setores segundo as características locais.

Com informações do G1 Presidente Prudente