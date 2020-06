Acidente envolve carreta e bitrem em rodovia

A Policia Rodoviária atendeu um acidente de trânsito envolvendo uma carreta e um bi- trem no começo da tarde deste sábado (20), na Rodovia Homero Severo Lins (SP-284). O acidente ocorreu por volta das 12 horas.

Os dois veículos trafegavam pela rodovia, quando no trevo de acesso a cidade Quatá por motivos que serão apurados a carreta colidiu na traseira no bi- trem. Com a violência do impacto a carreta não tinha condições de sai da faixa de rolamento, o que dificultou o trânsito na via. Funcionários da concessionária que administra a rodovia estiveram no local sinalizando o trânsito até a chegada da Polícia Rodoviária. Apesar dos estragos não houve feridos.

A ocorrência também teve o apoio da Policia Militar de Quatá com os policiais, Júlio e Donha.

ACIDENTE COM OUTRAS CARRETAS

Outro acidente na região foi registrado por volta das 7h15 deste sábado (20), pela Rodovia Comandante João Ribeiro de Barros.

A colisão transversal envolvendo duas carretas ocorreu no Km 550 + 300 no trecho conhecido como Lanchonete e Restaurante “Irmaozão”.

Segundo apurado, o motorista de um caminhão VW ao realizar a conversão para adentrar a lanchonete acabou interceptando a trajetória de um caminhão Mercedes-Benz MB que trafegava no mesmo sentido. Os veículos ficaram imobilizados sobre a via, e o trânsito teve de ser desviado para o acostamento. Ninguém se feriu.

Funcionários da concessionária que administra a rodovia sinalizaram e controlaram o trânsito no local.