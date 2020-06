Advogado de 25 anos morre em grave acidente na SP 294

O advogado Arthur Dias dos Santos, de 25 anos, morador da cidade de Herculândia, morreu por volta das 21 horas deste sábado (20), em um acidente envolvendo um veículo de passeio e uma carreta na Rodovia Comandante João Ribeiro de Barros (SP-294), próximo a AABB, em Tupã.

De acordo com as informações, o veículo Corola, placas de Tupã conduzido por Arthur, seguia no sentido Herculândia para Tupã, quando No Km 517+ 200 em uma curva invadiu a pista contrária batendo de frente com a carreta bi-trem, placas de Osvaldo Cruz, que seguia no sentido Tupã a Marília. O carro ficou totalmente destruído.

Com impacto da colisão o advogado teve morte no local do acidente. Arthur foi funcionário do Bradesco em Tupã e morava em Herculândia onde advogava. O motorista da carreta não se feriu.





O acidente movimentou Policia Rodoviária, Corpo de Bombeiros de Tupã, Polícia Militar e a concessionária que administra a rodovia.

A Perícia Técnica do Instituto de Criminalística também esteve no local para determinar as causas do acidente. O corpo de Arthur Dias dos Santos, de 25 anos, foi encaminhado para o Instituto Médico Legal (IML) de Tupã.