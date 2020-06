FLÓRIDA: Prossegue até dia 24 as inscrições para o sorteio de 101 casas populares

A Prefeitura Municipal de Flórida Paulista está informando que o Governo do Estado de São Paulo, por intermédio da CHDU (Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano do Estado de São Paulo) abriu as inscrições para participação do sorteio de 101 unidades em construção em Flórida Paulista.

Em conversa com a reportagem, o prefeito Wilson Fróio Júnior informou que as inscrições serão efetuadas até o próximo dia 24 de junho, sendo que estas devem ser realizadas por meio de aplicativo de celular ou pelo site da CDHU – sendo www.cdhu.sp.gov.br. Os interessados deverão residir ou trabalhar na cidade.

Será válida somente uma inscrição por família. Aqueles que participaram de outros sorteios da CDHU no município e não foram contemplados, agora, podem fazer nova inscrição. De acordo com as regras da CDHU, além de morar ou trabalhar no município há pelo menos cinco anos, os interessados precisam ter renda familiar de um a dez salários mínimos, não ser proprietário de imóvel, não possuir financiamento habitacional e não ter sido atendido anteriormente por programas habitacionais.

No edital publicado pela CDHU informa que policiais devem trabalhar na cidade, idosos devem comprovar idade mínima de 60 anos e indivíduos sozinhos, 30 anos ou mais.

Fróio ressaltou que somente participarão do sorteio as pessoas que fizerem as inscrições neste período, sendo que após a CDHU irá conferir a documentação e desta forma garantir a participação no sorteio que ainda não tem data definida pelo Governo do Estado.